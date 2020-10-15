جدل في نيويورك لمهاجمة يهودي بسبب كمامة... فيديو

نشر مستخدم أمريكي مقطع فيديو على إنستغرام، حيث يصرخ على يهودي يسير في أحد شوارع نيويورك.

وقال المستخدم خلال الفيديو: "ارتد الكمامة المشؤومة... ارتد الكمامة... ارتديها!".

وعلق على المنشور، قائلا: "كنت أقود السيارة في حديقة بورو... والناس هنا يعانون من تفش فيروس كورونا لذا قررت مساعدة الحي".

وانتقد العديد من المستخدمين الحادثة زاعمين أنه هجوم ضد اليهود في المنطقة، فالقواعد تنص أنه يجب ارتداء الكمامة في الخارج فقط في حال عدم القدرة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والرجل كان يمشي لوحده في الشارع ولم يحتج لارتداء الكمامة.