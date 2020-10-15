كلب وفي يدافع عن صاحبته الصغيرة ضد والديها... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكلب وفي وهو يدافع عن فتاة صغيرة من توبيخ والدتها في الصين.

وعلقت والدة الطفلة، التي صورت المشهد، أن الحيوان الأليف البالغ من العمر خمس سنوات كان يحمي ابنتها البالغة من العمر عامين بينما كانت تقوم بتوبيخها.