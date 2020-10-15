نادلة صينية شجاعة تضرب شابين حاولا التحرش بها... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة شابين التحرش بنادلة في أحد المطاعم الصينية، ودفاعها عن نفسها بشجاعة.

ويظهر في الفيديو النادلة تقترب من منضدة الشابين الجالسين ليبدأ أحدهما بمحاولة التحرش بها جسديا ثم يتبعه الآخر لتقوم الفتاة بضربهما ضربا مبرحا.

وسارعت النادلة بأداء حركات قتالية سريعة أسقطت الشاب الأول أرضا، فيما حاول الآخر التعدي على الفتاة مستخدما مقعدا إلا أن الغلبة كانت للفتاة في النهاية.