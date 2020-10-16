مذيعة تظهر بلا أرجل في بث مباشر...فيديو

حيث ظهرت مذيعة برنامج " Newsnight"، إميلي ميتليس وكأنها تقف في الهواء بلا قدمين.

وعلقت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، على الخطأ الفادح للمذيعة باختيارها لملابسها خلال تقديم البرنامج والذي لا يتناسب مع إضاءة الاستوديو.

حيث شوهدت وهي ترتدي فستانا فاتح اللون مع جورب ضيق أسود وحذاء باللون نفسه، أثناء عرضها للأحداث الجارية خلال البث المباشر لبرنامجها المسائي، لكن المذيعة بدا أن نصفها السفلي امتزج بلون أرضية الاستوديو المظلمة، ما جعلها تبدو كما لو كانت تطفو في الهواء أو كأنها بلا ساقين.