"ليموزين الياقات الزرقاء"... أمريكي يبتكر آلة للتنقل بوسائل بسيطة... فيديو

يستخدم المصمم من ولاية فلوريدا الأمريكية، دلو ماء يتوفر على عجلات وآلة لضخ الهواء، تستعمل عادة في جمع أوراق الأشجار، بالإضافة إلى مظلة للحصول على مركبة أطلق عليها اسم "ليموزين الياقات الزرقاء" للتنقل في المدينة.

CLEAN MACHINE: Janitor combines mop bucket, leaf blower and umbrella to speed about in what he calls “the blue collar limousine.” https://t.co/6o0aezTaly pic.twitter.com/8YWURvDmLg — ABC News (@ABC) October 16, 2020

هذا ويصاب الأشخاص بالذهول عند مرور الشخص بجانبهم، الذي أدهشهم باكتشافه الفريد من نوعه.