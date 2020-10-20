مجموعة من الدببة تقتل عاملا في حديقة حيوان...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قام بتصويره عدد من السياح ضمن حديقة حيوان في الصين، يظهر فيها تجمع عدد من الدببة السوداء في الوقت الذي قيل فيه بأنها قتلت عاملا في الحديقة.

وقالت حديقة شنغهاي في بيان لها، بأن عاملا في الحديقة مات بعد أن هاجمته الدببة، فيما لم تذكر تفاصيل أو تعلق على المزاعم المنشورة على الإنترنت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

وأضافت الحديقة في بيانها بأنه تم إغلاق الحديقة لإجراء تحقيق في الوفاة، مضيفة أن الضحية كان "يقوم بعمله" في مناطق مخصصة للحيوانات البرية، وهو قسم مفتوح حيث يسمح للحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة بالتجول بِحرية، ليراقبها السياح من على متن مركبات مخصصة.

وظهر في المقطع المصور القصير الذي تم تداوله، مجموعة من الدببة كانت قد تجمعت عند حافة بحيرة وكأنها تقوم بعمل ما، في الوقت الذي ظهر في مقاطع أخرى عدد من السياح الذين تواجدوا في المكان لحظة الحادث، وكأنهم يصرخون بأنه ثمة رجل هناك.