معركة شرسة بين ثعبانين يتنافسان على ابتلاع ضفدع... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعركة بين ثعبانين على ضفدع، كانا قد بدآ بابتلاعه في وقت واحد.

وكتبت مصورة المقطع: "أخذت طفلي في جولة بداية الخريف في محيط منزلنا الريفي وعثرت على ما يشبه ثعبانًا كبيرًا مصابًا في المنتصف. ظننت أن أحد المارة ضربه في المنتصف وقطعه إلى نصفين".

وأضافت: "لكنني اقتربت ورأيت أنهما ثعبانان متصلان في الفم. لم أستطع معرفة ما كان يحدث، بعد بضع ثوان، استسلم الثعبان الأكبر، وانزلق للخلف ليكشف عن ضفدع ممدود بالكامل يخرج من حلقه ليبتلعه الثعبان الآخر".