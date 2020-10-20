درون يوثق لحظة قيام فقمات بسرقة أسماك من صيادين... فيديو

ونشر المواطن الروسي سيرغي لوباتشينكو، مقطعا مصورا تم تصويره من درون، ويظهر لحظة قيام عدد من الفقمات بالدخول لشباك الصيادين وملاحقة الأسماك وسرقتها من الشباك.
وكان سيرغي قد سمع من مواطني المدينة عن عمليات سرقة لأسماكهم من الشباك، وأراد التأكد من ذلك مستخدما درون لتوثيق ذلك.
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Нерпы воруют рыбу! Прочитав новость о том, что рыбаки ведут войну с нерпами на рыболовных неводах, я решил убедиться так ли это и в чем причины. Я провел наблюдения на 5 неводах, в течении 6 дней. На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за “воровством”. Стоит отметить, что нерпа очень боязливое животное, даже пустая лодка привязанная к “котлу” невода, настораживает их, они держатся от нее на приличном расстоянии. При наличии лодки с рыбаками, нерпы уходят совсем. Сколько ест нерпа? В день одна особь съедает 3-5 кг. рыбы и др. Для конвертации: 1 кета весит 3-5 кг.; 1 горбуша - 2-3 кг. Из наблюдений, нерпа не ждет захода рыбы в невод она охотится за ней там, где она есть. Из 5 неводов, нерпа была только в двух, которые располагались в непосредственной близости с их исторически сформированными лежбищами. Да я слышал хлопки, но не могу утверждать был это выстрел с оружия или это была петарда. Но очевидно, что война за улов существует. Вот только ответ на вопрос “Кто у кого ворует рыбу?” я оставил бы открытым.
ويظهر المقطع المصور قيام عدد من الفقمات بملاحقة الأسماك غير مكترثة بمراكب الصيادين القريبة، لتلاحق الأسماك وتصطادها.
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