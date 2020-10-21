حارس أمن في مدرسة روسية يسجل رقما قياسيا في رفع 436 كلغ... فيديو

قام ميخائيل شيفلياكوف، وهو رافع أثقال روسي يبلغ من العمر 40 عاما من أومسك، برفع 436 كجم من الحديد محطما الرقم القياسي العالمي في "الرفعة المميتة".

وقال شيفلياكوف بعد تسجيل الرقم القياسي "الآن هدفي هو المشاركة في المنافسة على لقب أقوى شخص في العالم في عام 2020 في نوفمبر من هذا العام".

واشتهر الروسي خلال مشاركته ببطولة "أرنولد الرياضية لعام 2018"، حين قام برفع أثقال وصل وزنها إلى 426 كيلوغراما، ولم يمنع الدم الذي تدفق من أنف شيفلياكوف وقتها من رفعه للأثقال، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.

يذكر بأن شيفلياكوف، يعمل حارسا أمنيا في مدرسة ثانوية بمدينة أومسك الروسية.