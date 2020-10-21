نمر يتوه في مزرعة لتربية الأبقار...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قام بتصويره عدد من السياح ضمن حديقة حيوان في الصين، يظهر فيها تجمع عدد من الدببة السوداء في الوقت الذي قيل فيه بأنها قتلت عاملا في الحديقة.