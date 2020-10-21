نمر يتوه في مزرعة لتربية الأبقار...فيديو

الواقعة حدثت في مزرعة بمومباي الهندية، حين دخل نمر إلى المزرعة وجلس يراقب الأبقار وهي تشرب.
فيما حاول عدد من الأشخاص إخافته لكي يهرب من المزرعة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنمر تائه دخل في مزرعة لتربية الأبقار، ليكون وجها لوجه أمام قطيع منها.
الواقعة حدثت في مزرعة بمومباي الهندية، حين دخل نمر إلى المزرعة وجلس يراقب الأبقار وهي تشرب.
فيما حاول عدد من الأشخاص إخافته لكي يهرب من المزرعة.
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