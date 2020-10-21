عصابات "الراكون" تقتحم البنك الرئيس في كاليفورنيا.. فيديو

استجاب قسم إنقاذ الحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمكالمة، صباح يوم أمس الثلاثاء، حول اثنين من "الراكون" الذين تم العثور عليها داخل بنك مغلق في مدينة ريدوود، في الولاية.

قال بافي مارتن، مدير الاتصالات في جمعية "Peninsula Humane Society" في الولاية: "سمح مدير البنك لموظفي الإنقاذ بالدخول إلى البنك، وبعد حوالي 10 دقائق من مطاردة حيوانات الراكون حول البنك، تمكنا أخيرًا من دفعها بأمان إلى الخارج. ويبدو أنهم لم يرغبوا في مغادرة البنك".

ولاحظ رجل كان يستخدم الصراف الآلي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، حبوانات الراكون داخل البنك.

في البداية، اعتقد أنه كان يرى حيوانًا محشوًا على سطح مكتب داخل البنك، لكنه بعد ذلك رأى الحيوان يتحرك وأدرك أنه كان يحدق مباشرة بحيوان الراكون الحقيقي، بحسب ما ذكر موقع "abc7ny" الأمريكي.