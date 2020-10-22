مجموعة من الذئاب تطرد دبا من منطقتها وتستولي على فريسته... فيديو

أظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الذئاب تطرد دبا من منطقتها وتستولي على فريسته في متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاحظت مجموعة الذئاب الدب أثناء مطاردته لفريسة داخل المنطقة التي تحتلها في المحمية، حيث حاولت عدة ذئاب، في بداية الأمر طرده، ولكنها واجهت مقاومة شرسة من الدب.

وبعد أن قدمت مجموعة كبيرة أخرى من الذئاب، لم يتبق للدب إلى الفرار من المكان وترك فريسته، التي استولت عليها المجموعة فيما بعد.