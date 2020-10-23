بطة تقدم حياتها لإنقاذ صغارها من ثعبان هائل... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد اللحظات الأخيرة من عمر بطة شجاعة، قامت بإنقاذ جميع أطفالها من ثعبان ضخم، بينما وقعت هي فريسة له.

ويظهر الفيديو اقتراب الثعبان من حفرة كانت قد اجتمعت عائلة البط فيها، وذلك للحصول على وجبة الغداء.

وهنا قامت البطة الأم بعمل بطولي، حيث أجبرت جميع الصغار على الخروج من الحفرة بينما لم تستطع هي المغادرة لأن الوقت قد نفذ وأصبحت ملكا للثعبان.