بالفيديو.. لص يسرق هاتف مراسل على الهواء مباشرة

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد اللحظات الأخيرة من عمر بطة شجاعة، قامت بإنقاذ جميع أطفالها من ثعبان ضخم، بينما وقعت هي فريسة له.