بالفيديو.. لص يسرق هاتف مراسل على الهواء مباشرة

ويظهر في الفيديو كيف يستعد المراسل لبدء البث المباشر ليتفاجأ بشاب يركض بجانبه وينتزع هاتفه ثم يهرب عبر رواق ضيق بين المنازل.
— Jero Mura (@jeromura) October 21, 2020
وحاول المراسل مطاردة الشاب، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية بحسب مصادر صحفية محلية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرلحظة سرقة هاتف محمول من أحد المراسلين الأرجنتينيين أثناء تغطية على الهواء مباشرة في منطقة ساراندي بضواحي العاصمة بوينس آيرس.
ويظهر في الفيديو كيف يستعد المراسل لبدء البث المباشر ليتفاجأ بشاب يركض بجانبه وينتزع هاتفه ثم يهرب عبر رواق ضيق بين المنازل.
— Jero Mura (@jeromura) October 21, 2020
وحاول المراسل مطاردة الشاب، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية بحسب مصادر صحفية محلية.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد اللحظات الأخيرة من عمر بطة شجاعة، قامت بإنقاذ جميع أطفالها من ثعبان ضخم، بينما وقعت هي فريسة له.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انقطاع التيار الكهربائي أثناء مقابلة مع رئيس وزراء لبنان الأسبق تمام سلام.
أظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الذئاب تطرد دبا من منطقتها وتستولي على فريسته في متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.
تداول النشطاء بشكل واسع مقطع فيديو طريف لبطة تخاف من الدغدغة.
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