فيديو يرصد رقصات ساخرة للرجال

ورصد الفيديو العديد من الرقصات التي يؤديها شباب من بعض الدول العربية مثل فلسطين والعراق ومصر والسعودية والصومال ولبنان واليمن ودول أخرى.

The different dances in the Arab world. The Egypt one is hilarious. https://t.co/zeKQEkzrYn — Amro Ali (@_amroali) October 25, 2020

ويظهر الفيديو لقطات متتالية يشارك في كل منها أحد الشباب، الذي ربما يرتدي زيا مميزا لدولته أو بزي عادي، وهو يؤدي رقصات، يقول متداولو الفيديو إن كل منها يرصد إحدى طرق رقص الرجال في تلك الدولة.