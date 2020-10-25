فيديو مدهش للمشي على سطح الماء

تمتلك بعض المدن الترفيهية كل وسائل المتعة التي تمكنها من تلبية طموحات الباحثين عن السعادة، ورغم ذلك يبحث آخرون عن وسائل الترفيه بالتجول بين المناظر الطبيعية.

وفي بعض الأحيان تكون المتعة الحقيقة مرتبطة بمكونات الطبيعة التي يمكن تنظيمها بطريقة تجعلها أفضل وسائل الترفيه على الإطلاق.

ويرصد مقطع فيديو نشرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية، على "تويتر" مشهد لغابة تبدو من الخارج عبارة عن مجموعة من الأشجار التي تتخلل مساحات خضراء واسعة.

لكن الحقيقة أن تلك الأشجار تنمو وسط غابة مائية وأن المناظر الخضراء هي حشائش من صنع الإنسان تطفو على سطح الماء.

وكتب المجلة: "للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه".

للوهلة الأولى قد تظن أنه مرج أخضر يدعوك للمشي في أرجائه..

"غابة الماء" بـ "يانغزو" في #الصين؛ مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على طوف خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفس

الفيديو: Travelerthz#عقد_من_الإلهام pic.twitter.com/4oEiGN74HH — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) October 25, 2020

وتابعت: "إنها غابة الماء الواقعة في منطقة "يانغزو" في الصين"، مشيرة إلى أنها مساحة بيئية من صنع الإنسان تستقبل السياح للتجول بين الأشجار على لوح خشبي في تجربة تبعث السكينة في النفس.