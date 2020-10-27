ردة فعل غير متوقعة من سياسي بعد دخول ذبابة فمه... فيديو

تعرض الحزب الوطني الليبرالي في ولاية كوينزلاند الأسترالية، لانتقادات بسبب سخريته من سياسي منافس، لأنه أكل ذبابة عندما كان يتحدث في مؤتمر صحفي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحزب تعرض لانتقادات بسبب سخريته من الواقعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا يظهر ستيف مايلز، نائب رئيس الوزراء، يتحدث بينما تسقط ذبابة على شفته العليا، بعد ذلك تختفي الذبابة من على حافة شفته وهو ينظر إلى الأسفل ويلعقها، ليبدو كأنه يأكل الذبابة.