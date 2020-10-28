ببغاوات تشعل مواقع التواصل بلعبها الكرة الطائرة على طريقتها... فيديو

حظي مقطع مصور تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدد مشاهدات فاق الثلاثة ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من نشره، وكانت بطلته مجموعة من طيور الببغاء.

ويظهر المقطع المصور مجموعتين من طيور الببغاء، وهي تخوض مباراة لكرة الطائرة، في وقت جلس عدد من الأطفال يشاهدون المباراة بين الفريقين مع تقديم بعض المساعدة عند الحاجة.