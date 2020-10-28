الثلوج تصنع جدارا عازلا في مدينة أمريكية... فيديو

تسببت الثلوج في تحويل جدار عازل مقام من الأسلاك في إحدى المدن الأمريكية، إلى جدار صلب له بروز حاد يحول دون تسلقه.

ويرصد مقطع فيديو نشره أحد المهتمين بالمناخ على "تويتر" كيف تحول جدار من الأسلاك إلى جدار صلب بعدما تحولت الثلوج التي ملأت فتحتاته إلى كتل صلبة ذات بروز حادة متجهة إلى أسفل وكأنه تم تصميمه بدقة عالية لمنع تسلقه.

This fence is almost a solid sheet of 1” ice in western Canadian County near El Reno. @NWSNorman #okwx #icestorm pic.twitter.com/II7QWIsnZH — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) October 27, 2020

ويقع هذا الجدار الثلجي بالقرب من مدينة إلرينو في ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.