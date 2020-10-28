قط يحاول القفز داخل شاشة التلفاز لالتقاط العصافير... فيديو

وحاول القط التقاط العصافير التي كانت معروضة على الشاشة بدقة عالية، مما أدى إلى ارتطامه بالشاشة وسقوطه أرضا في مشهد مضحك.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل مرحة من المغردين.
انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقط يحاول القفز داخل شاشة تلفاز تعرض عصافير تطير في الطبيعة.
وحاول القط التقاط العصافير التي كانت معروضة على الشاشة بدقة عالية، مما أدى إلى ارتطامه بالشاشة وسقوطه أرضا في مشهد مضحك.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل مرحة من المغردين.
تمكن قطيع من الفيلة من إنقاذ صغير من الغرق، عندما مدت أم الصغير خرطومها، وعاونها القطيع في استعادته بعدما جرفته مياه نهر "ايواسو نيرو" في كينيا وكاد يلقى مصرعه.
تمتلك شرطية صينية قدرات خارقة مكنتها من استخدام إصبع يدها في قطع إناء من الخزف إلى جزئين في ضربة واحدة.
تسببت الثلوج في تحويل جدار عازل مقام من الأسلاك في إحدى المدن الأمريكية، إلى جدار صلب له بروز حاد يحول دون تسلقه.
حظي مقطع مصور تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدد مشاهدات فاق الثلاثة ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من نشره، وكانت بطلته مجموعة من طيور الببغاء.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)