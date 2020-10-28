قط يحاول القفز داخل شاشة التلفاز لالتقاط العصافير... فيديو

تمكن قطيع من الفيلة من إنقاذ صغير من الغرق، عندما مدت أم الصغير خرطومها، وعاونها القطيع في استعادته بعدما جرفته مياه نهر "ايواسو نيرو" في كينيا وكاد يلقى مصرعه.