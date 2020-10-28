بالفيديو... فيل ينقذ صغيره من الغرق بخرطومه

تمكن قطيع من الفيلة من إنقاذ صغير من الغرق، عندما مدت أم الصغير خرطومها، وعاونها القطيع في استعادته بعدما جرفته مياه نهر "ايواسو نيرو" في كينيا وكاد يلقى مصرعه.

يظهر شريط فيديو متداول على "تويتر" قطيعا من الفيلة الإفريقية كان يعبر فرعا صغيرا من نهر "ايواسو نيرو" الكيني، وحين كان القطيع يوشك على الوصول إلى الضفة الأخرى للنهر.

😍so touching concern for the little elephant pic.twitter.com/Ar1aWACMbu — MariePechova 2 (@MarieePechova) October 27, 2020

حاصرت المياه المندفعة فيلا صغيرا، وكادت تجرفه في طريقها، فأسرعت أم الفيل ومدت خرطومها كي يتشبث به الصغير ويبقى رأسه خارج الماء، وفي الحال، أسرع فيل آخر لمعاونة الأم، وبالفعل تمكنت الأفيال في النهاية من إنقاذ الصغير وإكمال عبور النهر بسلام.

الفيديو التقطته ساندي جيلدرمان، التي كانت تقضي إجازة في معسكر بمحمية " أو. ال. بيجيتا" الطبيعية في كينيا. وفق ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.