أمريكي يسبح في بحيرة مع تمساح طوله 4 أمتار... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب يسبح في بحيرة مع تمساح طوله أربعة أمتار.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" قرر السباح الأمريكي جون برايجي التوجه إلى إحدى بحيرات ولاية فلوريدا الأمريكية وتجربة السباحة مع تمساح.

وقال برايجي: "أنا أحب الرياضات الخطرة ولا أفوت فرصة السباحة مع الحيوانات المفترسة".

ويظهر في الفيديو كيف يقترب التمساح الضخم من السباح وينقض عليه ويحاول عضه من كتفه إلا أن السباح يتمكن من الفرار والخروج من الماء.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث أشاد البعض بشجاعة برايجي ووصفوه بالمحترف، بينما وصفه آخرون بالمجنون.