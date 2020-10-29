حيوان ألبكة يعانق أمه على طريقة البشر... فيديو

شعر الحيوان بالغيرة من فتاة صغيرة، كانت أمه قد اقتربت منها، الى أن الفتاة خافت مبتعدة.
ليركض الحيوان باتجاه أمه قافزا على رجليه ويقوم بغمرها في مشهد مشابه لما يفعله البشر.
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطعا مصورا لحيوان ألبكة وهو يركض مسرعا ليحتضن والدته.
شعر الحيوان بالغيرة من فتاة صغيرة، كانت أمه قد اقتربت منها، الى أن الفتاة خافت مبتعدة.
ليركض الحيوان باتجاه أمه قافزا على رجليه ويقوم بغمرها في مشهد مشابه لما يفعله البشر.
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