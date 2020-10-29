حيوان ألبكة يعانق أمه على طريقة البشر... فيديو

شعر الحيوان بالغيرة من فتاة صغيرة، كانت أمه قد اقتربت منها، الى أن الفتاة خافت مبتعدة.

ليركض الحيوان باتجاه أمه قافزا على رجليه ويقوم بغمرها في مشهد مشابه لما يفعله البشر.