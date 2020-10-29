ببغاء مشاكس يتحرش ببومة محاولا لفت انتباهها... فيديو

وكتب أحد رواد "إنستغرام": "معظم الأزواج لديهم علاقة حب وكراهية في وقت واحد، وغالبًا ما نصادف مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر شركاء مزعجون يضايقون بعضهم البعض من باب المتعة. ربما تمر الطيور أيضًا بلحظات مماثلة".

View this post on Instagram A post shared by TheOwlsBarn (@the_owls_barn) on Oct 23, 2020 at 12:02pm PDT

ويظهر مقطع الفيديو ببغاء ملونا جالسا بجوار بومة. ويواصل الببغاء مضايقة البومة بدسها والاقتراب منها بينما تستمر البومة في تجاهل الببغاء.