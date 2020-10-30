مقطع فيديو طريف " كيفك أنت" يجمع المصري والسقا ورمزي

شارك الفنان السوري سامر المصري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مقطع فيديو وهو يغني "كيفك أنت" للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، برفقة الفنانين أحمد السقا وهاني رمزي، حيث بدا الثلاثة في انسجام، وهم يؤدون الأغنية.

ويشارك الفنان سامر المصري، في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وشارك أثناء وجوده مقطع فيديو ويظهر برفقته كل من الفنانين أحمد السقا وهاني رمزي.

الجدير بالذكر أن السقا يستعد لفيلم جديد يشاركه البطولة النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتتولى إخراجه ساندرا نشأت، والتي سبق وقدمت النجمين أحمد عز وأحمد السقا في فيلم "المصلحة"، فضلا عن توليها إخراج عدة أفلام للنجم كريم عبد العزيز منها "حرامية في كي جي 2"و"حرامية في تايلاند".