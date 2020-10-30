إوزة تحاول طرد أقوى كلب في العالم من بحيرتها الصغيرة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد محاولة إوزة طرد أقوى كلب في العالم من نوع "بيتبول" بحيرتها الصغيرة في إحدى المزارع.

ويظهر الفيديو اقتراب الكلب من خزان الإوزة الصغير، حيث أراد اللعب بالماء، ولكن الإوزة بدأت بمهاجمته فورا وحاولت طرده من المكان.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الكلب والإوزة قد تعرفا على بعضهما منذ فترة طويلة ويقومان بشكل دوري بأمور مشابهة ويلعبان مع بعضهما، دون إلحاق الكلب الأذى بالإوزة.