مشاهد تحبس الأنفاس... 3 كلاب صيد تلاحق صغير نعامة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ملاحقة 3 كلاب صيد لصغير نعامة.

ويظهر الفيديو مطاردة الكلاب المفترسة لصغير نعامة لمدة لا تقل عن دقيقتين، حيث كان الصغير ينجو في كل مرة يقترب منه الكلاب بسبب مهارته في المناورة.

ولم يفصح صاحب الفيديو عن نهاية المطاردة، وهل تم افتراس الصغير أم استطاع الهرب.

واعتبر بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن طريقة الصيد هذه عبارة عن إساءة معاملة للحيوان ويتوجب محاكمة الصياد.