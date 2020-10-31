أمريكية تقع مرتين داخل حاوية قمامة أثناء نقلها... فيديو

ويظهر الفيديو وقوع السيدة، التي كانت على عجلة من أمرها، مرتين داخل حاوية القمامة بعد أن سقطت منها على الأرض.
وحصد الفيديو على أكثر من 160 ألف إعجاب في يوم واحد وآلاف التعليقات.
وثقت كاميرات المراقبة الخارجية في منزل خاص يقع في قرية صغيرة في الولايات المتحدة عملية نقل غير ناجحة لحاوية القمامة إلى الشاحنة المخصصة من قبل أحد السكان.
ويظهر الفيديو وقوع السيدة، التي كانت على عجلة من أمرها، مرتين داخل حاوية القمامة بعد أن سقطت منها على الأرض.
وحصد الفيديو على أكثر من 160 ألف إعجاب في يوم واحد وآلاف التعليقات.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة ملاحقة 3 كلاب صيد لصغير نعامة.
التقطت إحدى الكاميرات حادثا بين سيارتين كاد أن يذهب ضحيته رجلا كان مارا بالصدفة بالقرب من مكان الواقعة.
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد محاولة إوزة طرد أقوى كلب في العالم من نوع "بيتبول" بحيرتها الصغيرة في إحدى المزارع.
شارك الفنان السوري سامر المصري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مقطع فيديو وهو يغني "كيفك أنت" للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، برفقة الفنانين أحمد السقا وهاني رمزي، حيث بدا الثلاثة في انسجام، وهم يؤدون الأغنية.
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