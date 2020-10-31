أمريكية تقع مرتين داخل حاوية قمامة أثناء نقلها... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة الخارجية في منزل خاص يقع في قرية صغيرة في الولايات المتحدة عملية نقل غير ناجحة لحاوية القمامة إلى الشاحنة المخصصة من قبل أحد السكان.

ويظهر الفيديو وقوع السيدة، التي كانت على عجلة من أمرها، مرتين داخل حاوية القمامة بعد أن سقطت منها على الأرض.

وحصد الفيديو على أكثر من 160 ألف إعجاب في يوم واحد وآلاف التعليقات.