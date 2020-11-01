رغم القتلى والخسائر... شاب فلبيني يستقبل إعصار "غوني" بمشهد يشعل به التواصل الاجتماعي.. فيديو

انتشر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلبيني استقبل إعصار "غوني" بمشهد مثير للدهشة.

تداول ناشطون فيديو يظهر فيه شاب يقف على سطح أحد المنازل وهو يغني وكأنه في تصوير "فيديو كليب".

الفيديو حقق آلاف المشاهدات عبر "تويتر" وبعضهم كتب معلقا عليه: "هكذا يستقبل الفلبينيين إعصار"غوني".

يذكر وأن حصيلة قتلى الإعصار قد وصلت لـ10 أشخاص وتم إجلاء قرابة مليون آخرين.