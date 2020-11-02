سيارة تتحول إلى طائرة خلال 3 دقائق... فيديو

تمكنت شركة KleinVision، من القيام بأول رحلة جوية ناجحة لسيارتها "الطائرة" وذلك بتحليقها على ارتفاع 1500 قدم.

وتعتبر السيارة الطائرة AirCar ، هذه من الجيل الخامس وقام بتطويرها البروفيسور ستيفان كلاين.

وبحسب الشركة فإن السيارة تستطيع التحول إلى طائرة في غضون 3 دقائق، هذا وتسعى الشركة لتطوير أنواع أخرى من هذه الطائرات لأهداف تجارية.