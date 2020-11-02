كائنات برمائية تخوض مسابقة ترفيهية... فيديو

لا يقتصر حب الأنشطة الترفيهية على البشر، لأن بعض الحيوانات تقوم بأنشطة ترفيهية فرادى أو في مجموعات.

وتعد الثدييات البرمائية مثل كلاب البحر من بين الكائنات التي تمارس الأنشطة الترفيهية بطرق عدة أبرزها الانزلاق على المياه.

Otters on a water slide.. pic.twitter.com/Ddp7VY50Op — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 2, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول، على "تويتر"، مجموعة من كلاب البحر تقوم بالانزلاق على الماء في إحدى القنوات المائية المخصصة لذلك.

وبينما تقوم تلك الحيوانات بالانزلاق بصورة متتالية، تقوم أخرى بالتوجه إلى أعلى المجرى المائي للانزالق مجددا والتمتع بالماء.