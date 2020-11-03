فيديو طريف لقرد يقلد صاحبه

تتشابه القردة مع البشر في الكثير من الأشياء، ومن المستحيل أن تنظر إلى قرد دون أن تفكر في التشابه بينه وبين أي شخص بشري، ويبدو أن هذا الشبه ليس في الشكل فقط، وإنما قد يكون في التصرف أيضا.