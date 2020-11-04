فيديو طريف... يجمع أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" السوري مع معجبين

ويظهر في مقطع فيديو متداول على "فيسبوك" ووسائل تواصل اجتماعي أخرى، أطفال مع والدهم وهو يعزف على آلة العود أغنية كلماتها ترحب بالفنان الجراح في منزلهم، وكان الأخوة الأطفال يدندون بأصواتهم الجميلة الأغنية التي تعد من ألوان الفلكور الشعبي السوري. وبدى الفنان الجراح في الفيديو وهو سعيد بهم ويتبادل معهم الغناء.

والجدير بالذكر أنه بعد النجاح الذي حققه مسلسل «باب الحارة» في المواسم الماضية، تتجه الأنظار الآن إلى مخرج العمل بسام الملا للتساؤل عما سوف يقدم لاحقا. فحقبة ما بعد إغلاق «باب الحارة» بالنسبة إليه ما زالت غير واضحة، ولكن على ما يبدو فإن الملا لن يخرج بعيدا عن الحارة وأحداثها. فبعد أن أعلن في وقت سابق أنه بصدد إخراج عمل يدور حول شخصية (النمس) التي أداها الممثل الشاب مصطفى الخاني في الموسم الماضي من العمل الشهير، يأتي الآن إعلان الممثل محمد خير الجراح أن الملا سيستغل شخصية (أبو بدر) التي أداها الجراح في مسلسل مستقل جديد، يحمل طابع المسلسلات ذات الحلقات المتصلة المنفصلة حيث سيتنقل (أبو بدر) بين عدة مهن مختلفة منها: البوابيري والفران والحداد، وغيرهما.

ولكن المفارقة في هذين العملين أن الملا بدأ يستغل نجاح مسلسله «باب الحارة» بكل الوسائل الممكنة، في حين كان استبعاده للممثل النجم سامر المصري نتيجة استغلال هذا الأخير لنجومية شخصية (أبو شهاب) في إعلان تلفزيوني والإساءة إليها على حد تعبير الملا.