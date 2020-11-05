عقاب قوي يخرج من صندوق خشبي... فيديو

يعد طائر العقاب من الطيور الجارحة القوية، التي تمتلك أجنحة طويلة تمكنها من التحليق على ارتفاعات عالية، إضافة إلى جسم ضخم يمكنها من الانقضاض على فرائسها بسرعة هائلة.

لكن قوة العقاب لم تحل دون تعرضه لإصابات وجروح جعلت يحتاج إلى مساعدة قدمها له بعض الأشخاص الذين قاموا برعايته وعلاجه حتى تعافى وأصبح قادرا على الطيران.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إطلاق طائرة عقاب من صندوق خشبي لتحريره بعدما تم علاجه.

Releasing an eagle after it was treated and recovered from its injuries.. 🦅 pic.twitter.com/PofM6APoqX — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 4, 2020

ويرصد الفيديو عدد من الأشخاص الذين يقوم أحدهم برفع الغطاء عن الصندوق الذي يوجد فيه طائر العقاب بينما يقوم آخرون برصد حركته ورد فعله بداية من رفع الغطاء عن الصندوق حتى خروجه وتحليقه فوق الماء.

وينتمي العقاب لرتبة الجوارح وله أكثر من 60 نوعا يعيش معظمها في أوراسيا وأفريقيا بينما يوجد أنواع أخرى في عدة مناطق حول العالم.