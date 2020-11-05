حيوان الوعل يتحدى الجاذبية الأرضية... فيديو

يعد البحث عن الطعام هو الهدف الأول لكل الحيوانات، التي يمكن أن تقطع مسافات طويلة للحصول عليه.

ويؤمن الغذاء الوفير قدرة تلك الحيوانات على البقاء على قيد الحياة وإطعام أطفالها أو إرضاعهم.

لكن عندما يندر الغذاء تبدأ رحلة صعبة للبحث عنه حتى لو تتطلب ذلك تسلق الجبال والمرتفعات الخطرة.

These incredible ibex defy gravity climbing a near-vertical dam in search of nutritious salt.



🎥 YT: BBC pic.twitter.com/6LDzHTOj1B — Buitengebieden (@buitengebieden_) November 4, 2020

ويرصد مقطع فيديو متداولة، على "تويتر" مجموعة من حيوانات الوعل، التي تتسلق إحدى السدود المرتفعة رغم أن زاوية الميل لجانب السد تكاد تكون قائمة.

وتظهر إحدى الحيوانات وهي تكافح بصعوبة شديدة لتثبيت أقدامها على نتوءات السد للصعود إلى أعلى رغم تعرضها للانزلاق عدة مرات.