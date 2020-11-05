جمل يعطي سائق دراجة نارية درسا في قواعد المرور... فيديو

ويظهر مقطع فيديو ومدته ست ثوانٍ، قطيع من الجمال يسير على الطريق بينما يحاول راكب الدراجة تجاوزه. ولدهشته، رفسه أحد الجمال ما أجبره على الانتظار حتى يمر القطيع.