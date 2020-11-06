سائق يوقف نظام التحكم بالإنزلاق في سيارة فيراري فيتعرض لحادث... فيديو

قام سائق فيراري من طراز "812 سوبرفاست" بجولة في لندن بعد إغلاق نظام التحكم بالانزلاق، فخرجت السيارة عن السيطرة وتعرض لحادث.

أظهر فيديو تم تصويره بكاميرا كانت مثبتة فوق رأس السائق، أنه كان قد أغلق نظام التحكم بالانزلاق، وهو ما قد يتردد به حتى أكثر السائقين مهارة خاصة مع محرك V12 ذي 789 حصانا الذي يدفع المحور الخلفي، وفي النهاية خرجت السيارة عن المسار واصطدمت بالجسر.

لتفتح الوسائد الهوائية المجهزة بالسيارة البالغ ثمنها 360 ألف دولار، ولا تزال الشرطة تحقق بالحادثة.