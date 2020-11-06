"أسرع من الضوء".. رافائيل كورديرو يستعرض قدرات تلميذه أثناء التمرين.. فيديو

نشر مدرب الفنون القتالية والنجم العالمي السابق، رافائيل كورديرو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" في حصة تدريبية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره النجم التايلندي، حصة تدريبية ضمن حلبة الملاكمة، وهو يدرب أحد تلاميذه، مستعرضا مستواه القتالي، وسرعة تنفيذه لحركاته الاحترافية.

View this post on Instagram A post shared by Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb) on Nov 4, 2020 at 10:15pm PST

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف أحد المتابعين لكمات الملاكم بأنها أسرع من الضوء.