شاهد ماذا فعلت بقرة بصاحبها بعد أن تهجم على صغيرها... فيديو

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد لحظة انتقام بقرة من صاحبها أثناء حلبه لها.

ويظهر الفيديو المزارع وهو يقوم بحلب البقرة، وأثناء ذلك، اقترب صغيرها منه وأراد قسطا من الحليب، ولكن المزارع تهجم عليه وضربه، الأمر الذي لم يعجب البقرة.

وبعد أن عاود المزارع حلبها، قررت الانتقام منه ورفسته، مما أدى إلى سكب كامل الحليب.

وكانت زوجة المزارع توثق الحادثة، حيث أصابتها نوبة من الضحك من الموقف الذي وقع به زوجها.