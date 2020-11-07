زوج يكتشف خيانة زوجته الحامل خلال حفلة عائلية... فيديو

حصد مقطع فيديو، يُظهر مواجهة جرت في حفلة عائلية بين الزوج وصديقه، على أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد نشره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة.

وقام الشاب الذي يدعى ميغيل في حفل ذكرى زواجه الثالث من زوجته "أنجي، بتقديم أدلة دامغة، كان قد جمعها محاميه، ضد زوجته الحامل، حيث أثبت أنها خانته مع صديقه المقرب الذي كان حاضرا في الحفل.

وخلال خطابه، قال ميغيل أن زوجته لم تكن في الشهر الرابع من الحمل، ولكن في الشهر السادس، وعرض فيديو من جهاز الكمبيوتر المحمول لحظة خيانتها مع صديقه.

ونتيجة لذلك، انتهت الحفلة بمعركة، حيث بدأ أقارب الزوج باستخدام وجبات الطعام لضرب الصديق الخائن وطرده من المكان، بينما كانت الزوجة تحاول إثبات عدم خيانتها له.

ولكن بعض مستخدمي الانترنت شكك في صحة الفيديو، واعتبروها مسرحية مخطط لها، يراد من خلالها الحصول على أكبر عدد من المشاهدات.