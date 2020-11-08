رسام محترف ينفذ عملا مدهشا في زمن قياسي... فيديو

يعد الرسم أحد أرقى الفنون التي يتميز بعض الناس بآدائها على لوحات فنية وأدوات خاصة، لكن بعض الأشخاص يمكنه أن يصنع لوحة فنية فريدة يشارك فيها البشر والجدران والشجر.

ولأن السرعة والدقة هما أهم ما يميز أي عمل فني، فإن كلاهما ييعد يمنحان أي رسام ميزة كبرى بين أقرانه لأنهما يعكسان مهارة الآداء والحضور الذهني الكبير.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات مدهشة لرسام يقوم برسم طفل يساعده وتصميم صورة له على حائط في وقت قياسي.

ويظهر في الفيديو رسام يقف مع طفل يحمل إناء بين يديه بجوار إحدى الأسوار، لكن تلك اللقطات سرعان ما تتحول إلى لوحة فنية مدهشة على الجدار الذي يقفان إلى جواره وتحت الشجرة التي تظلهما.

ويظهر االفيديو أن الرسم وصديقه يستخدمان أدوات بسيطة جدا لرسم تلك اللوحة، التي أظهرت درجة عالية من الاتقان.