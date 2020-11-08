ابتكار جديد لعشاق الرقص... فيديو لحذاء إلكتروني يعمل بالهاتف

يعد الرقص من وسائل الترفيه التي يلجأ إليها الكثير من الناس خاصة الشباب بحثا عن المتعة، وتتطور وسائله مع التطور التكنولوجي.

ومع التطور الكبير الذي تشهده الهواتف الذكية والتقنيات الخاصة بالترفيه أصبحت وسائل الاستماع للموسيقي أكثر تنوعا وأصبح تنظيم الحفلات الراقصة أكثر سهولة.

لكن الأمر لا يقف عن تنظيم الحفلات بل إن عشاق الرقص يبحثون عن كل ما هو جديد في هذا المجال وهو ما يرصده مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي على "تويتر" لحذاء يحبه الراقصون.

Dancers and performers love these shoes pic.twitter.com/B7eURc9Roj — Tech Insider (@techinsider) November 8, 2020

ويتميز هذا الحذاء بأنه مجهز بوسائل إضاءة تقنية يمكن ربطها بالهاتف الذكي للتحكم في نوع الألوان وطريقة عرضها في الجزء السفلي من الحذاء.

ويظهر الفيديو بعض الشباب أثناء استخدام أحذية ملونة في الرقص ومحاكاة لطريقة ظهور الحذاء خلال تصوير صاحبه أثناء الرقص.