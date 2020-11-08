عملية سرقة فاشلة وصديق اللصوص يتدخل في اللحظة الأخيرة... فيديو

استطاع ثلاثة لصوص الهرب بأعجوبة، بعد أن حاولوا سرقة متجر بالقرب من محطة وقود في ساعات الفجر.

وفي التفاصيل، وثقت كاميرات المراقبة داخل المتجر، عملية سطو مسلح فاشلة، حيث دخل ثلاثة شبان إلى المتجر وبدأوا بتهديد صاحبه للحصول على المال.

ولكن صاحب المتجر استطاع الدخول إلى الغرفة الأخرى وغلق الباب، بينما كان الباب الرئيسي للمتجر مغلقا، الأمر الذي أدى إلى دخول اللصوص في نوبة جنون.

ومن ثم بدأوا بخلع الباب، ولكن لم يستطعوا فعل ذلك، وطلبوا العون من صديقهم الجالس في السيارة، حيث اقتحم بسيارته المتجر وكسر الباب ومن ثم لاذوا بالفرار.

ووفقًا لمالك المتجر، فإنه يأمل أن تتمكن الشرطة من العثور على المجرمين، من خلال رقم السيارة وبصمات الأصابع التي تركوها خلفهم.