ثعبان طوله 4 أمتار في شبكة صياد تايلاندي... فيديو

فوجئ صياد عندما وجد شيئا مختلفا تماما عما كان يستوجب أن يجده في شبكته.

يظهر مقطع الفيديو الثعبان، الذي وجده الصياد كريانجساك أوراشون البالغ من العمر 49 عامًا في ترانج، جنوب تايلاند في شبكته بعد سحبها لتفقد الصيد.

ونظرًا لأن شبكة صيده كانت ثقيلة وتتحرك بشدة، اعتقد أوراشون أولاً أنه قد اصطاد سمكة عملاقة، إلا أنه سرعان ما أصيب بخيبة أمل عندما أدرك أنه كان ثعبانًا ضخمًا يبلغ طوله أربعة أمتار كان في شبكته.

هذا ودعا الصياد أقربائه على الفور للمساعدة في إخراج الثعبان من الشبكة بأمان.