مورينيو يحتفل بالصدارة المؤقتة بطريقة غريبة... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب نادي توتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو، وهو يحتفل بصدارة فريقه المؤقتة للدوري الإنجليزي.

ويظهر البرتغالي المخضرم في مقطع الفيديو وهو ينظف حذاءه، وبعدها أدى رقصة هادئة على ألحان النشيد الخاص بالنادي اللندني.

يذكر أن توتنهام تصدر الترتيب لساعات معدودة قبل أن ينتزع فريق ليستر سيتي الصدارة بـ18 نقطة، مقابل 17 لفريق العاصمة لندن.