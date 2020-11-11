شاب يفاجئ صديقته بخاتم زواج خلال إجازتهما... فيديو

ويظهر الفيديو، كيف يلعب جيك البالغ من العمر 22 عاما لعبة "الأشياء المفضلة" مع صديقته فيرونيكا البالغة من العمر 23 عاما.

وقواعد اللعبة سهلة، حيث أنه ينبغي لكلا الشخصين وضع شيء يفضله الآخر على الطاولة، والمهمة الأولى كانت اختيار المشروب أو الوجبة الخفيفة المفضلة لدى الآخر، ثم اختيار شيء ذي لون يفضله الآخر وبعد ذلك اختيار شيء يذكر أحدهما بالآخر وأخيرا اختيار شيء يحبان القيام به معا، وعندها وضع جيك الخاتم على الطاولة، سقط الهاتف من يدي صديقته من شدة الصدمة.