نمر يغتنم الفرصة وينقض على ظبي... فيديو

تمت عملية زراعة قلب لمريض محتاج بنجاح، على الرغم من تعرض القلب المتبرع به إلى حادثة سقوط مروحية كانت تنقله، وسقوطه من يد المسعف الذي حاول نقله إلى المشفى بعد سقوط المروحية.