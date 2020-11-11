شاهد ماذا فعل ركاب حافلة بلص حاول الهروب... فيديو

ويظهر الفيديو محاولة اللص الهروب من الحافلة بعد توقفها وفتح بابها بشكل جزئي، ولكن الركاب منعوه من ذلك في اللحظة الأخيرة، وبعدها قام سائق الحافلة بإغلاق الباب، حيث تسبب ذلك ببقاء رأس اللص داخل الحافلة وجسده خارجها.

وحاول اللص عدة مرات التخلص من المأزق الذي وقع به، لكن أشخاصا خارج الحافلة أيضا قاموا بالقبض عليه ومنعه من الهرب إلى حين قدوم الشرطة.