معلمة تدعو تلاميذها من ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في حفل زواجها... فيديو

قامت معلمة بدعوة تلاميذها الصغار من ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في مراسم حفل زفافها في مدينة تلسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وتعمل سارا سوليفانت البالغة من العمر 28 عاما في مركز تنموي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "The Little Light House".

وقررت سارة وزوجها حاليا، سيث، البالغ من العمر 28 عامًا، أنهما يرغبان في ضم أربعة أطفال تعلمهم سارة، ولدان وفتاتان، إلى مراسم الاحتفالات.

ويظهر الفيديو كيف تلعب سارة مع الأطفال أثناء التجهيزات لحفل الزفاف، ومن ثم يمشي كل من الأطفال الأربعة مع أمهاتهم لمكان الحفل استقبالا للعروس.