سيدة تنهال بالضرب على دمية لترامب في أحد الشوارع... فيديو

ويظهر في الفيديو سيدة تستخدم عصا لضرب دمية ترامب بعد أن ربطتها بسيارة في أحد الشوارع، حيث تجمع المارة حولها، مصدرين صيحات تشجيعية.

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.